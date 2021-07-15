بايدن في الكونغرس لإقناع الديموقراطيين بالانفاق على البنية التحتية

2021/07/15 | 11:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم سيباستيان سميث زار الرئيس الأميركي جو بايدن مجلس الشيوخ الأربعاء في محاولة لإقناع الديموقراطيين بالالتزام بمحاولته التاريخية لتغيير الولايات المتحدة من خلال إنفاق تريليونات الدولارات على البنية التحتية.وقال بايدن خلال تناوله الغداء مع أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين “سننجز … Readmore

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