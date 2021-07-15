"أرغمنا على ضربهم".. الأمن الباكستاني يفرق حشدا عند معبر مع أفغانستان

2021/07/15 | 11:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدم حراس الحدود الباكستانيون الخميس الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات الأشخاص الذين كانوا يحاولون اجتياز معبر حدودي مع أفغانستان سيطرت عليه الأربعاء حركة طالبان من الجانب الأفغاني، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.

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