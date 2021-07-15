ارتفاع ملحوظ.. حالة الطقس بكردستان خلال عيد الأضحى

2021/07/15 | 11:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

أعلنت مديرية الأنواء الجوية في إقليم كردستان، اليوم الخميس، حالة الطقس ودرجات الحرارة في الاقليم خلال ايام عيد الأضحى المبارك.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "خلال أيام عيد الأضحى من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في جميع مناطق إقليم كردستان والعراق".

وأضاف البيان، ان "درجات الحرارة ستتراوح في مراكز محافظات الإقليم، ما بين 45 - 49 درجة مئوية، وأما في إدارة منطقة "كرميان" فإنها سترتفع ما بين 48 إلى 50 درجة مئوية".

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