وزير التخطيط: ادراج (٩٩) مشروعا بكلفة اكثر من (٣٤٤) مليار دينار ضمن صندوق اعادة اعمار محافظة ذي قار

2021/07/15 | 11:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم الخميس، عن ادراج (٩٩) مشروعا، بكلفة اجمالية بلغت (٣٤٤) مليارا و(٦٣١) مليون دينار، ضمن مشاريع صندوق اعمار محافظة ذي قار .ودعا الوزير بحسب بيان لوزارة التخطيط ,المحافظة الى المضي باستكمال اجراءات الاعلان، للاسراع بتنفيذ تلك المشاريع من اجل توفير الخدمات لابناء محافظة ذي قار، مبينا ان المشاريع التي تمت المصادقة عليها، شملت جميع اقضية ونواح المحافظة، وهي: (الناصرية، الشطرة، الفجر، ميسلون، الدواية، الفهود، الطار، المنار، البطحاء، العكيكة، سيد دخيل، الاصلاح، الچبايش، الرفاعي، الغرّاف، النصر، قلعة سكر، اور، الفضلية، سوق الشيوخ) ".ولفت وزير التخطيط، الى ان المشاريع المُصادق عليها من قبل وزارة التخطيط، توزعت بواقع (٢٧) مشروعا في قطاع البلديات بكلفة نحو (٨٢) مليار دينار، و(٢٥) مشروعا، ضمن قطاع المجاري، تتجاوز كلفتها (١٢٩) مليار دينار، وحظي قطاع الطرق والجسور بـ(١٥) مشروعا، بلغت كلفتها حوالي (٧٧) مليار دينار، فيما كانت حصة قطاع الكهرباء(٢١) مشروعا، بكلفة اكثر من (٤٥) مليار دينار، وفي قطاع الشباب والرياضة (١٠) مشاريع، بكلفة اكثر من (٦) مليارات دينار، ومشروع واحد ضمن قطاع الماء بكلفة تقترب من (٥) مليارات دينار".وبين ، ان الوزارة مازالت تنتظر وصول مشاريع قطاعي الصحة والتربية، لكي يتم ادخالها ضمن الخطة، مشيرا الى وجود دفعة ثانية من المشاريع يصل عددها الى (٩٤) مشروعا، بكلفة اكثر من (٥٠) مليار دينار، ستتم المصادقة عليها بعد استكمال متطلبات الادراج "./انتهى2

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