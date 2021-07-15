قوات الأمن الباكستانية تفرق حشداً على معبر حدودي مع أفغانستان

2021/07/15 | 11:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدم حراس الحدود الباكستانيون الخميس الغاز المسيّل للدموع لتفريق مئات الأشخاص الذين كانوا يحاولون اجتياز معبر حدودي مع أفغانستان سيطرت عليه منذ الأربعاء حركة طالبان من الجانب الأفغاني، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.وقال مسؤول أمني طلب عدم الكشف عن … Readmore

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