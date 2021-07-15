بغداد: فتاة تسرق سيارة والشرطة تعتقلها في شارع السعدون!

2021/07/15 | 11:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت عمليات بغداد، الخميس، عن اعتقال فتاة بعد سرقتها سيارة ومتهمين آخرين بحيازة وترويج المواد المخدرة.

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وذكرت العمليات في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 تموز 2021)، ان "تشكيلات قيادة عمليات بغداد تواصل متابعة الخارجين على القانون، ونصب الكمائن لاعتقال مرتكبي الجريمة المنظمة، والعابثين بأمن المواطن، ومروجي المخدرات.



إذ تمكنت المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد من اعتقال(8) مُتَهَمين بينهم مزورين للعملة، ومتعاطون للمواد المخدرة، وضبط (255) حبة مخدرة مختلفة الأنواع، و"نصف كيلوغرام" من مادة الكريستال المخدرة (14) غرام من مادة الحشيشة، و(11) جهاز لتعاطي المخدرات، و(250) ألف دينار من العملة المزورة".

واضاف البيان ان "المفارز المشتركة تمكنت من مصادرة (12) مسدس غير مرخص و(108) اطلاقة عتاد مختلفة، فيما تمكنت قوة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية من اعتقال (8) متهمين بينهم متهمين اثنين لحيازتهم أسلحة غير مرخصة واخرين بتهمة المشاجرة ضمن مناطق شرقي بغداد".

واشار الى ان "قوة من اللواء الخامس عشر شرطة اتحادية وبالتعاون مع مفرزة من مكافحة اجرام بغداد/ تمكنت من رصد ومتابعة فتاة متهمة بسرقة عجلة أحد المواطنين قبل يومين في منطقة المشتل تم ملاحقتها في شارع السعدون والقاء القبض عليها وضبط العجلة المسروقة بحوزتها، وتمكن اللواء نفسه من اعتقال متهمين اثنين وفق مواد قانونية مختلفة في منطقة الكرادة".

واشار الى ان "قوة من فرقة المشاة الحادية عشر وبتنسيق استخباري مع قسم استخبارات عمليات بغداد ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد تمكنت من اعتقال (9) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة".

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