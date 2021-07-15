المفوضية تكمل استعداداتها للانتخابات المبكرة

2021/07/15 | 11:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدم وجود نية لدى المفوضية في تأجيل الانتخابات المبكرة المقرر اجراءها يوم 10 اكتوبر المقبل.

وقال داوود سلمان خضير مدير الاجراءات والتدريب في المفوضية في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الخميس، ان الانتخابات ستنطلق يوم 8/10/2021 بعملية الاقتراع الخاص، فيما ستجري عملية الاقتراع العام يوم 10 من الشهر ذاته، مشيرا الى ان المفوضية لن تؤجل الانتخابات ولا توجد اي نية لديها لذلك.

وشدد داوود سلمان على ان المفوضية اتمت جميع الاجراءات اللوجستية والفنية والتقنية اللازمة لاجراء عملية الاقتراع في اي وقت كان.

هذا ومن المقرر ان يشهد العراق انتخابات تشريعية مبكرة يوم 10 اكتوبر المقبل.

PUKmedia / خاص

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