وزارة البيئة : الوقوف على اسباب تلوث نهر الخوصة في الموصل

2021/07/15 | 11:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

نفذت فرق وزارة البيئة جولات ميدانية لنهر الخوصة في الجانب الايسر لمدينة نينوى بمحافظة الموصل للوقوف على اسباب الملوثات التي تصب مباشرة في نهر دجلة دون اي معالجة.

وقال امير علي الحسون مدير عام دائرة التوعية والاعلام في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه : ان فرق الوزارة زارت عدد من المواقع منها نهر الخوصة في الجانب الايسر لمدينة نينوى والذي اصبح مكب للتصاريف السائلة الملوثة والذي يصب مباشرة الى النهر، مشيرا الى زيارة لموقع مشروع اسالة ماء الزهور T5 وسحب نموذج مياه قبل مأخذ المشروع وارساله لمختبر المديرية لاجراء فحوصات برنامج جودة المياه المعمول به ، مبينا ان الغرض من الزيارة اعداد دراسة عن اهم المصادر الملوثة لنهر دجلة في الموصل.

واوضح الحسون ان فرق الوزارة زارت مصب الرشيدية في الجانب الايسر ولوحظ انه مكب للمطروحات الثقيلة ومياه المجاري وتصب مباشرة الى النهر.

مؤكدا التنسيق مع دائرة بيئة نينوى و وزارة الموارد المائية /مشروع سد الموصل واخذ عينات مياه وفحصها لتحديد نسبة التلوث للاتفاق على مشروع متابعة تلوث المياه في الموصل.

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