2021/07/15 | 11:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن مرشح عن التيار الصدري اليوم الخميس انسحابه من الانتخابات المقبلة طاعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر “.

وقال المرشح حسن العذاري في تغريدة له وتابعتها وكالة “خبر برس” (واخ): طاعةً لسماحة السيد القائد الصدروحباً بالعراق ، اعلن سحب ترشحي من الانتخابات القادمة.والله ولي التوفيق

وأعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة، فيما اكد سحب يده من المنتمين في الحكومة.

وقال السيد الصدر في كلمة له تابعتها وكالة “خبر برس” (واخ)، “اسفي وحزني على العراق وانت اسير الكربات واسير الفساد والسرقات..



اسفي عليك قد تكالب عليك من الداخل والخارج كل الدونات وقد تكالب عليك من الداخل والخارج كل الجناة ..



اسفي عليك وقد محو عنك كل جميل ورفعوا فيك كل عميل فلم يبقى فيك سوى الخراب والذل والهوان”.

واضاف “يا موطني ان فيك من بلاء انما فيك من بلاء وفساد وظلم لم يعد بالمقدور محوه او تقليله فالكل تكالب عليك فتنفعوا واضروك..



وما اريد ان اكون معهم ولا منهم ولا فيهم ..



فما رعوا فيك ذمة ولم يراعوا فيك الشرع والعقل والاعراف ..



فجلهم لا يريد الا السلطة والمال والسلاح ..



ليس لي مطمع الا حبه وحب الوطن من الايمان”.

وتابع السيد الصدر “حفاظا على ما تبقى من الوطن وانقاذا له الذي احرقه الفاسدون ومازالوا يحرقونه، نعلمكم بأنني لن اشترك بهذه الانتخابات..



فالوطن اهم من كل ذلك”، مشيرا الى “انني اعلن عن سحب يدي من كل المنتمين للحكومة الحالية واللاحقة وان كانوا يدعون الانتماء لنا آل الصدر، فالجميع اما قاصر او مقصر او يتبجح بالفساد والكل تحت طائلة الحساب”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرشح عن التيار الصدري يعلن سحب ترشيحه طاعةً للسيد الصدر) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرشح عن التيار الصدري يعلن سحب ترشيحه طاعةً للسيد الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).