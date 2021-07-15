بالصور .. ألسنة اللهب تتعالى جراء اشتعال أنبوب نفط في ديالى

2021/07/15 | 11:46 - المصدر: قناة التغيير

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تعالت ألسنة اللهب من أنبوب نفطي في ديالى بعد اشتعاله جراء حريق مجهول.

وذكر مراسلنا في ديالى أن حريقا غامضا نشب في أنبوب للنفط في خان بني سعد، لافتا إلى أن فرق الدفاع المدني تواصل من اخماد الحريق الضخم الذي ما زالت أسبابه مجهولة.

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