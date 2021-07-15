انخفاض اسعار النفط العالمية مع زيادة الإمدادات في السوق

2021/07/15 | 11:46 - المصدر: قناة التغيير

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هبطت أسعار النفط، الخميس، لتواصل خسائرها مع استعداد المستثمرين لمزيد من الإمدادات بعد حل وسط بين كبار منتجي أوبك وارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أيلول إلى أربعة وسبعين دولاراً واثنين وعشرين سنتاً للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر آب اثنين وسبعين دولاراً وثلاثة وخمسين سنتاً دولاراً.وانهارت المحادثات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن اعترضت الإمارات على تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى ما بعد نيسان المقبل.

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