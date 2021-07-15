2021/07/15 | 11:48 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجزرة الناصرية ومسؤولية الحكومة) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجزرة الناصرية ومسؤولية الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).