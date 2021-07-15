ارتفاع اسعار الاغنام بفارق 75 الف دينار مع اقتراب عيد الأضحى

2021/07/15 | 11:48 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

شكا عدد من مواطني مدينة الكوت من ارتفاع أسعار الأغنام قبيل عيد الاضحى، فيما تتضارب الاسباب بين كون الارتفاع بفعل قرب العيد أو بفعل ارتفاع اسعار الاعلاف.

وقال مواطنون أن هناك ارتفاعا في الأسعار وصل إلى 75 الف دينار قياسا بأسعار العام الماضي.

فيما ارجع العاملين في هذا القطاع السبب إلى ارتفاع أسعار الأعلاف ورفع الدعم الحكومي عن المزارعين، الأمر الذي أدى إلى زيادة هذه الأسعار إضافة إلى ارتفاع أسعار صرف الدولار.

جدير بالذكر أن المسلمين يقومون بذبح الاضاحي من الأغنام أو الأبقار صبيحة يوم العاشر من شهر ذي الحجة، ثوابا الى ارواح امواتهم.

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