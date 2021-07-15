الأمم المتحدة تحذّر من خطر حصول “كارثة” بسبب عدم تلقّي ملايين الأطفال لقاحاتهم الدورية

2021/07/15 | 11:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم مريستوف فوغت حذّرت الأمم المتّحدة الخميس من خطر حدوث “كارثة مطلقة” إذا لم تعالج سريعاً مشكلة تفويت ملايين الأطفال حول العالم لقاحاتهم الدورية من جرّاء جائحة كوفيد-19 وتزامن ذلك مع ما يجري حالياً من رفع سريع جداً للقيود الصحّية … Readmore

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