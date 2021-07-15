2021/07/15 | 11:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني في محافظة الناصرية، الخميس، بان عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للدعم اللوجستي للتحالف الدولي في المحافظة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق، استهدفت، اليوم، رتلاً للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي في محافظة الناصرية".

وأضاف أن "انفجار العبوة لم يسفر عن وقوع أية إصابات بشرية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبوة ناسفة تستهدف رتلاً للتحالف الدولي في الناصرية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبوة ناسفة تستهدف رتلاً للتحالف الدولي في الناصرية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).