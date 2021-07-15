2021/07/15 | 11:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال عضو الهيئة الرئاسية لغرفة التجارة المشتركة بين ايران والعراق حميد حسيني، ان إيران تعاقدت مع العراق لتزويده بالف و200 ميغاواط من الكهرباء.

وأضاف في مقابلة مع وكالة ارنا وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، أن التبادل التجاري بين ايران والعراق سجل خلال الشهر الاخيرة زيادة مليار دولار، يرجع جزء من هذا الرقم إلى حساب صادرات الغاز الايراني الى العراق.

واشار حسيني الى إن 125 مليون دولار من الديون العراقية لايران سددت لأجل شراء لقاح كورونا ، كما سيخصص جزء اخر من هذه الديون لاستيراد المواد الغذائية والباقي سيتم تسديدها نقدا في حال تحسن العلاقات المصرفية.

كما اشار حسيني الى ان عائدات تجارة السلع غير النفطية تجاوزت العشرين مليار دولار خلال الاشهر الثلاثة الماضية حيث تم تصدير 39 مليون و379 الف طن من هذه السلع.

واحتل العراق المركز الثاني في صادرات ايران باستيراد 9 ملايين و600 الف طن من السلع وبقيمة مليارين و300 مليون دولار خلال اشهر فصل الربيع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعلن تزويد العراق بـ1200 ميغاواط من الكهرباء) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعلن تزويد العراق بـ1200 ميغاواط من الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).