2021/07/15 | 11:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتحدث أيمي تيرستيغ إلى مذيعة CNN، إيرين بورنيت، حول نداء زوجها لتلقيح أطفالهما قبل وفاته بفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أرملة تكشف عن وصية زوجها قبل وفاته بمرض فيروس كورونا..ماذا طلب منها؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أرملة تكشف عن وصية زوجها قبل وفاته بمرض فيروس كورونا..ماذا طلب منها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).