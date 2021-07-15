الثقافة: قانون العطل الرسمية رفع إلى البرلمان لمناقشته

2021/07/15 | 11:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الثقافة، اليوم الخميس، رفع قانون العطل الرسمية إلى مجلس النواب لمناقشته فيما حددت أسباب تأخر التصويت عليه.وقال وكيل الوزارة عماد جاسم، في تصريح صحفي، إن “وزارة الثقافة اعدت لجنة يشرف عليها الوزير بشكل مباشر لحسم قانون العطل الرسمية، وعقدت اجتماعات عدة مع لجنة الثقافة البرلمانية بهذا الصدد”، مبيناً أن “القانون […]

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