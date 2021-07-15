وقفة مع اداء الحكومة

2021/07/15 | 12:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

ان التخبطات كبيرة والاحداث كثيرة

ومتسارعة ورغم ذلك ان الافعال التي

تتخذها الحكومة هي ردود افعال وغير

مدروسة وكما لاحظنا ان التخطيط

الاستراتيجي غاب عن هذه الحكومة حالها

كحال الحك

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