حرائق العراق

2021/07/15 | 12:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: هادي جلو مرعي

لايتوفر العراق على غابات شاسعة يمكن أن

تمتد إليها النيران كما في الولايات

المتحدة الأمريكية وأستراليا، وسواها

من بلدان، لكن في العراق مستشفيات يمكن

أن تلتهمها النيران، وبساتين نخي

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