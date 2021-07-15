درجات الحرارة تصل نصف درجة الغليان في الأسبوع المقبل

2021/07/15 | 12:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اصدرت وزارة النقل/ الهيئة العامة الانواء الجوبة والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي ، اليوم الخميس ، وبمتابعة مدير عام الهيئة العامة الأستاذ علي محسن هاشم العامري التقرير الجوي الخاص بتأثر البلاد […]

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