المفوضية تعلق على قرار الصدر بشأن الانتخابات: الابواب مغلقة امام الانسحاب

2021/07/15 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، عن غلقها لباب الانسحاب من العملية الانتخابية، التي من المقرر ان تجرى في العاشر من تشرين الأول المقبل.

وقالت الناطق الرسمي باسم المفوضية جمانة الغلاي لـ (بغداد اليوم)، ان "المفوضية استقبلت الترشيح في 13 حزيران، واغلقته في 20 منه، فضلا عن استقبالها 103 انسحابات من الانتخابات فقط".

وأضافت، ان "المفوضية انهت قرعة المرشحين وصادقت عليهم وهي بصدد تصميم ورقة الاقتراع"؛ مؤكدة ان "الابواب مغلقة امام الانسحاب من العملية الانتخابية".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعلن اليوم انسحابه من العملية الانتخابية، مشيرا الى انه لا وجود لاي جهة تمثله فيها.

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