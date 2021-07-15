الكعبي يعلن انسحابه من الترشح للانتخابات النيابية المقبلة

2021/07/15 | 12:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي انسحابه من الترشح للانتخابات النيابية المقبلة .وقال الكعبي في بيان صحفي :"طاعة لما ورد في خطاب سماحة السيد القائد مقتدى الصدر اعلن انسحابي من الترشح للانتخابات النيابية المقبلة ومن الله التوفيق "./انتهى2

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