2021/07/15 | 12:08 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الطريقة الكسنزانية في العالم يصف حادث حريق الناصرية بالكارثة ويلقي باللائمة على الحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/15 | 12:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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