ماذا يجري في السليمانية - امين يونس

2021/07/15 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امين_يونس .ـ مارأيك بما يجري في السليمانية مؤخَراً ؟ * الذي يحدثُ في السليمانية يا حمكو ، هو نموذج لما يمكن أن يحدث في بغداد او البصرة او أربيل أو أي مكانٍ آخَر في العراق .



ـ كيف ؟ * عندما يتحول بلدٌ ما إلى دولةٍ " فاشلة " كما العراق ، فتُختَصَر الدولة الى مجموعة أحزاب وميليشيات تُهيمن على كل شئ ، من خلال توزيع حصص الموارد عليها حسب ما تمتلك من سلاحٍ ومقاتلين ودعمٍ من هنا وهناك .



وهذا هو الوضع ......





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