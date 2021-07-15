2021/07/15 | 14:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أن قوات جهاز مكافحة الارهاب، القت القبض على تسعة إرهابيين في أربع محافظات.

وقال رسول في بيان إن “قوات جهاز مُكافحة الإرهاب تواصل بعزمها وأمكانياتها العالية عملياتها ضد بقايا عصابات داعـش، حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة”.

وأضاف أن “الشُجعان باشروا تنفيذ واجب نوعي أسفر عن إلقاء القبض على ( ٤ ) من عناصر داعـش في مركر وأقضية مُحافظة الأنبار غربي البلاد، ليباشر الأبطال بعدها بواجبين في مُحافظتي كركوك و ديالى أسفرا عن إلقاء القبض على عُنصرين إرهابيين”.

وأوضح أن “فُرسان جهاز مُكافحة الإرهاب، اختتموا واجباتهم في أطراف العاصمة بغداد بعد الإطاحة بـ(٣) من العناصر الإرهابية بعملية نوعية نفذتها قوة خاصة من تشكيلات الجهاز، ليصل عدد الإرهابيين المُلقى القبض عليهم إلى ( ٩ ) عناصر”.

وبين أن “جهاز مُكافحة الإرهاب هو القوة الضاربة لسحق عناصر عصابات داعش الإرهابية أينما كانت وان الايام القادمة ستكون أقسى وامر على هذه العناصر المنهزمة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على تسعة إرهابيين في أربع محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على تسعة إرهابيين في أربع محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).