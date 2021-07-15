بقوة اكبر.. المالية النيابية تؤشر عودة تهريب الاموال إلى مزاد بيع العملة

2021/07/15 | 14:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال

كوجر، اليوم الخميس، عن عودة "تهريب

وتبييض" الاموال عبر مزاد ببيع العملة

في البنك المركزي "بقوة اكبر" بعد اعلان

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نيسان

الماضي القضاء عليه.

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