وزير صحة اقليم كردستان: سجلنا إصابات بمتحور دلتا

2021/07/15 | 14:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة في إقليم كردستان

العراق، الدكتور سامان البرزنجي، اليوم

الخميس، تسجيل الإقليم إصابات بمتحور

فيروس كورونا نوع "دلتا" سريع الانتشار .

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم

في أربيل، ان

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