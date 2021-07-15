الناطق باسم القائد العام يعلن القبض على 9 إرهابيين في مناطق متفرقة

2021/07/15 | 14:57 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، القبض على 9 إرهابيين في مناطق متفرقة.وقال رسول في بيان، إن “قوات جهاز مُكافحة الإرهاب انطلقت لتنفيذ واجب نوعي أسفر عن إلقاء القبض على 4 من عناصر داعـش في مركر وأقضية مُحافظة الأنبار غربي البلاد”.وأضاف أن “القوات الأمنية ذاتها نفذت بعدها واجبين في مُحافظتي كركوك و ديالى أسفرا عن إلقاء القبض على عُنصرين إرهابيين”.وتابع “ليختتم جهاز مُكافحة الإرهاب واجباته في أطراف العاصمة بغداد بعد الإطاحة بـ 3 من العناصر الإرهابية بعملية نوعية نفذتها قوة خاصة من تشكيلات الجهاز” .وأشار إلى أن “عدد […]

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