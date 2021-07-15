مصدر لـCNN: عون يعتبر مقترح الحريري إيجابيًا.. وتشكيل الحكومة ممكن اليوم

2021/07/15 | 15:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح مصدر بالرئاسة اللبنانية، لشبكة CNN، الخميس، بأن الرئيس ميشال عون يعتبر التشكيل الحكومي المقترح من رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري "إيجابيًا"، في إشارة إلى انفراج محتمل لأزمة تشكيل الحكومة بعد ما يقرب من عام من الجمود السياسي.

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