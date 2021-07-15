دعوة وتحذير.. إقليم كردستان يعلن انتشار إصابات بـ

2021/07/15 | 15:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن وزير صحة إقليم كوردستان سامان برزنجي، تسجيل إصابات بمتحور دلتا لفيروس كورونا.

وقال برزنجي في مؤتمر صحفي تابعه "ألترا عراق"، إنه "بالمقارنة مع الأسابيع الماضية، تضاعفت الإصابات ضعفي ما سبقها، وتم اكتشاف إصابات بمتحور دلتا".

وأضاف، "أجرينا عدة اختبارات دقيقة خلال المدة الماضية، وتبين لنا وجود إصابات بمتحور دلتا في إقليم كوردستان، بين المصابين بفيروس كورونا"، مشيرًا إلى أن "التوعية الصحية أهم من كل شيء"، داعيًا المواطنين إلى "الالتزام بالإجراءات الوقائية".

وأكد وزير صحة الإقليم "تمكنت صحة إقليم كردستان، من تأمين الاختبار الخاص بالكشف عن متحور دلتا لفيروس كورونا، وعلى مستوى العراق، هذا الاختبار ليس متوفرًا إلا في إقليم كردستان".

ولفت إلى أن "الدراسات التي تؤكد أن متحور دلتا سريع التفشي، وعلى المواطنين حماية أنفسهم من الإصابة، عقب تفشيه في إقليم كردستان"، داعيًا "وزارات الداخلية والأوقاف، والنقل، وكافة المحافظين، والإدارات المحلية إلى الى الإلتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي".

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