طالبان بعد سيطرتها على معظم المعابر الحدودية تقترح هدنة محدودة مقابل إطلاق سراح سجناء

2021/07/15 | 15:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرس الحدود الباكستانيون ينتشرون قرب نقطة حدودية مع أفغانستان في شامان، في 15 تموز/يوليو 2021 © ا ف ب أصغر أشكزاي كابول (أ ف ب) – أعلن مفاوض حكومي أفغاني الخميس أن حركة طالبان اقترحت وقفا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر مقابل إطلاق سراح نحو سبعة آلاف متمرد محتجزين في سجون أفغانستان في […]

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