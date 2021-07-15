القبض على 9 إرهابيين في مناطق متفرقة من البلاد

2021/07/15 | 15:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، القبض على 9 إرهابيين في مناطق متفرقة.وقال رسول في بيان، إن “قوات جهاز مُكافحة الإرهاب انطلقت لتنفيذ واجب نوعي أسفر عن إلقاء القبض على 4 من عناصر داعـش في مركر وأقضية مُحافظة الأنبار غربي البلاد”.وأضاف أن “القوات الأمنية ذاتها […]

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