عون والحريري يستكملان “التشاور”

2021/07/15 | 15:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تابع الرئيس اللبناني ميشال عون دراسة التشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس المكلف سعد الحريري أمس الأربعاء.

ووفق الرئاسة اللبنانية عبر صفحتها بموقع تويت، يلتقي الرئيس عون بعد ظهر اليوم الخميس الحريري لاستكمال التشاور.

وكان الحريري تقدم أمس للرئيس اللبناني بتشكيلة حكومية جديدة من 24 وزيراً من الاختصاصيين.

وقال الحريري بعد لقائه الرئيس عون “تقدمت لرئيس الجمهورية بتشكيلة من 24 وزيراً من الاختصاصيين بحسب المبادرة الفرنسية وبحسب مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري”.

ويشهد لبنان أزمة سياسية حالت دون تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس (آب) الماضي، على خلفية انفجار مرفأ بيروت في الرابع من ذات الشهر.

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