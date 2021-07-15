وثيقة.. وزارة الداخلية تصدر أمراً بترقية الفريق احمد طه هاشم ابو رغيف الى رتبة أعلى

2021/07/15 | 15:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن وزارة الداخلية، صدور أمر بترقية الفريق احمد طه هاشم ابو رغيف الى رتبة أعلى ( فريق أول).

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