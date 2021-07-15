عملية قيصرية ناجحة بمُستشفى النسائية والتوليد التعليمي بكربلاء تُنقذ حياة مريضة أربعينية ووليدها

2021/07/15 | 15:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقذت عملية قيصرية ناجحة، اجريت في

مُستشفى النسائية والتوليد التعليمي

بكربلاء المُقدسَة، حياة مريضة من

أهالي المُحافظة بعمر (41) عاماً

وجنينها.





وذكرت رئيس الطاقم الطبي والصحي،

أخصائية النسائية والت

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