خمسة قتلى و3 مفقودين جراء فيضانات وانهيارات بشمال شرق تركيا

2021/07/15 | 15:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 5 أشخاص على الأقل وفقد 3 آخرون بعد

هطول أمطار غزيرة على الساحل الشمالي

الشرقي لتركيا على البحر الأسود، ما

تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية.

وقد ضربت الأمطار الغزيرة ولاية ريزا

المشهورة بزراعة الشا

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