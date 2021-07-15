2021/07/15 | 15:09 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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هيأة المنافذ الحدودية: ضبط حاويتين مخالفة للضوابط.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيأة المنافذ الحدودية: ضبط حاويتين مخالفة للضوابط.) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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