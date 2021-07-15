وزير النفط: مجلس الوزراء وافق على تجديد عقد بيع النفط الخام الى الأردن

2021/07/15 | 15:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، الخميس، موافقة مجلس الوزراء على تجديد التعاقد السنوي لبيع النفط الخام الى الاردن وبكمية (10الاف برميل ) ، جاء ذلك خلال استقباله وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية هالة الزواتي . وقال اسماعيل في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن اللقاء مع وزير الطاقة والثروات المعدنية الاردنية، تضمن بحث ومناقشة توصيات ومخرجات القمة الثلاثية بين العراق والاردن ومصر في مجال التعاون في ملف الطاقة التي عقدت في بغداد في حزيران الماضي ، كما تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في مجال النفط وبما يخدم المصالح للبلدين والشعبين الشقيقين.واكد وزير النفط حرص العراق على توطيد العلاقات الثنائية مع الاشقاء في المملكة الاردنية وتوسيع افاق التعاون الثنائي ، وبما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.واضاف ان مشروع انبوب (بصرة - عقبة) المزمع انشاءه بين العراق والاردن لتصدير النفط الخام يحضى باهتمام الوزارة وهو قيد النقاشات في الوقت الحاضر من قبل اللجان الفنية والتجارية، ونهدف الى تحقيق الجدوى الاقتصادية والتجارية وبما يدعم خطط التنمية المستدامة ، وان يضيف قيمة اقتصادية للبلدين. وحول بيع النفط الخام الى الاردن، اشار اسماعيل الى موافقة مجلس الوزراء على تجديد التعاقد السنوي وبكمية (10الاف برميل ) . من جانبها قالت وزير الطاقة والثروات المعدنية الاردنية ان الزيارة تاتي لمتابعة وبحث ملف النفط الطاقة مع العراق بعد عقد القمة الثلاثية، فضلاً عن بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومنها مشروع انبوب البصرة - عقبة الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة والتي تعود بالفائدة الاقتصادية لكلا الشعبين الصديقين .وكانت وزيرة الطاقة الاردنية وصلت بغداد لبحث عدد من الملفات والمواضيع مع وزارات النفط والكهرباء والتخطيط .

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