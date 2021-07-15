الفوز بكأس أوروبا يفتح

2021/07/15 | 15:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن فوز الـ"أتزوري" بكأس أوروبا فتح مغارة علي بابا أمام الاقتصادي الإيطالي، أو هكذا يعتقد الإيطاليون، وفقا لتقرير وكالة فرانس برس.

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