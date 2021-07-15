2021/07/15 | 15:12 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هيأة المنافذ الحدودية: ضبط حاويتين مخالفة للضوابط.
تمكن منفذ ميناء أم قصر الأوسط من ضبط حاويتين بداخلهما “دراجات نارية مستعملة ومواد مزدوجة سريعة الاشتعال والانفجار هيدروليك البوتاسيوم” مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد.
وشكلت لجنة من الدوائر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية: ضبط حاويتين مخالفة للضوابط) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تمكن منفذ ميناء أم قصر الأوسط من ضبط حاويتين بداخلهما “دراجات نارية مستعملة ومواد مزدوجة سريعة الاشتعال والانفجار هيدروليك البوتاسيوم” مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد.
وشكلت لجنة من الدوائر […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ الحدودية: ضبط حاويتين مخالفة للضوابط المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية: ضبط حاويتين مخالفة للضوابط) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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