2021/07/15 | 15:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيأة المنافذ الحدودية: ضبط حاويتين مخالفة للضوابط.تمكن منفذ ميناء أم قصر الأوسط من ضبط حاويتين بداخلهما “دراجات نارية مستعملة ومواد مزدوجة سريعة الاشتعال والانفجار هيدروليك البوتاسيوم” مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد.وشكلت لجنة من الدوائر […]

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