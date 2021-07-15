مفوضية الانتخابات: باب الانسحاب من الانتخابات مغلق بعد المصادقة على المشرحين

2021/07/15 | 15:13 - المصدر: قناة التغيير

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في أول تعليق على قرار انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من السباق الانتخابي، قالت المفوضية المستقلة للانتخابات إن باب الانسحاب مغلق من العملية الانتخابية.

وذكرت الناطق الرسمي باسم المفوضية جمانة الغلاي في إفادة صحفية ان المفوضية استقبلت الترشيح في 13 حزيران، واغلقته في 20 منه، فضلا عن استقبالها 103 انسحابات من الانتخابات فقط، مضيفة أن المفوضية انهت قرعة المرشحين وصادقت عليهم وهي بصدد تصميم ورقة الاقتراع.

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