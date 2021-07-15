حلبجة.. ازدياد معدل الاصابات بكورونا

2021/07/15 | 15:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير مستشفى الوفاء الخاص بمصابي كورونا في محافظة حلبجة اليوم الخميس، عن ازدياد معدل الاصابات بفايروس كورونا، لافتا الى ان قسم العناية المركزة في المستشفى ممتلىء ولا يمكنه استيعاب اعداد المصابين.

وقال الدكتور شوان عمر مدير مستشفى الوفاء في بيان تسلم PUKmedia نسخة منه، ان اعداد المصابين بفايروس كورونا في تزايد، مبينا ان المصابين بالفيروس الذين حالتهم الصحية غير مستقرة في تزايد، مردفا: "اذا لم يلتزم المواطنون بالاجراءات الوقائية ضد الفايروس فأنه دون شك فأن عدد المصابين سيرتفع بشكل اكبر".

واضاف: ان جميع المصابين بكورونا الراقدين في المستشفى حالتهم الصحية غير مستقرة وهم في قسم العناية المركزة في المستشفى، وان الاخير غير قادر على استقبال مصابين اخرين بالجائحة.

ودعا عمر، المواطنين الى الالتزام بالاجراءات الوقائية من فايروس كورونا لسلامتهم وسلامة عوائلهم وذويهم.

PUKmedia ترجمة

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