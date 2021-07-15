اعتقال 9 إرهابيين في مناطق متفرقة بالعراق

2021/07/15 | 15:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، القبض على 9 إرهابيين في مناطق متفرقة.

وقال رسول في بيان، إن "قوات جهاز مُكافحة الإرهاب انطلقت لتنفيذ واجب نوعي أسفر عن إلقاء القبض على 4 من عناصر داعـش في مركر وأقضية مُحافظة الأنبار غربي البلاد".

وأضاف، أن "القوات الأمنية ذاتها نفذت بعدها واجبين في مُحافظتي كركوك و ديالى أسفرا عن إلقاء القبض على عُنصرين إرهابيين".

وتابع "ليختتم جهاز مُكافحة الإرهاب واجباته في أطراف العاصمة بغداد بعد الإطاحة بـ 3 من العناصر الإرهابية بعملية نوعية نفذتها قوة خاصة من تشكيلات الجهاز" .

وأشار إلى أن "عدد الإرهابيين المُلقى القبض عليهم وصل إلى 9 عناصر" .

وأكد أن "جهاز مُكافحة الإرهاب هو القوة الضاربة لسحق عناصر عصابات داعش الإرهابية أينما كانت وأن الأيام المقبلة ستكون أقسى وأمرَّ على هذه العناصر المنهزمة".

PUKmedia قوات جهاز مُكافحة الإرهاب

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