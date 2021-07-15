تأهيل محطة الكهرباء الفرنسية في قلعة صالح

2021/07/15 | 15:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان ـ واع ـ شذى السوداني

اعلنت محافظة ميسان، اليوم الخميس، عن تأهيل محطة الكهرباء الفرنسية في قضاء قلعة صالح.

وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "المحافظة انهت عملية تأهيل وتطوير محطة الكهرباء الفرنسية القديمة في قضاء قلعة صالح بعد اضافة محولتين سعة المحولة الواحدة 16 mva مع كافة الاجهزة والمعدات اللازمة لاكمال عملية الربط".

واضاف، إن "محولة واحدة دخلت حاليا الخدمة وساهمت في استقرار الطاقة الكهربائية في قضاء قلعة صالح"، مؤكدا ان "محافظ ميسان علي دواي وجه بضرورة ربط المحولة الثانية من اجل الاستمرار في تجهيز واستقرار الطاقة الكهربائية في القضاء".

ونقل مراسلنا عن دواي قوله، ان "المحافظة تواصل العمل في مشروع انشاء محطة كهرباء الكحلاء الجديدة بطاقة 63 mva والمنفذة ضمن تخصيصات محافظة ميسان"، مؤكدا انه "تم انجاز الاعمال الاساسية في المحطة ودخلت الخدمة وسيتم اكمال الاعمال المتبقية بالسرعة الممكنة".

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