2021/07/15 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الخميس، تفاصيل ظاهرة ستحصل غداً الجمعة.

وقال عطية، في منشور على صفحته في فيسبوك: "‏‎‎‏غداً الجمعة تتعامد‎ ‎الشمس فوق‎ ‎الكعبة المشرفة في الساعة 12:27 ظهرا بتوقيت مكة والعراق، وفي هذا الوقت بالتحديد يكون اتجاه القبلة باتجاه الشمس مباشرة‎".

وأضاف، أنه "‎ ‎قبل 3 أسابيع تقريبا تعامدت الشمس على مدار السرطان ( الانقلاب الصيفي) ثم بعدها بدأت رحلتها بالعودة إلى الجنوب، ومكة تقع ‏جنوب مدار السرطان لذلك تتعامد عليها الشمس في طريق عودتها للجنوب‎".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعامد الشمس على "الكعبة".. تعرّف على هذه الظاهرة التي ستحصل غداً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعامد الشمس على "الكعبة".. تعرّف على هذه الظاهرة التي ستحصل غداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).