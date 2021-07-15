رئيس الجمهورية يبحث مع ماكغورك تعزيز العلاقات بين بغداد وواشنطن

2021/07/15 | 15:28 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح لمبعوث الولايات المتحدة بريت مكغورك، اليوم الخميس، أن أمن العراق وحماية استقراره وسيادته الكاملة “لا غنى عنه في استقرار المنطقة”.وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، إن الأخير “استقبل، اليوم، في قصر بغداد، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد بريت مكغورك والوفد المرافق له”.وأضاف أن “اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية في سياق الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين وفقاً للمصالح المشتركة واحترام السيادة، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل في مكافحة الإرهاب واستئصال جذوره في كل المنطقة، وبحثا آخر […]

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