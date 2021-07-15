تريد الادخار؟ إليك 5 طرق لتوفير المال مهما كان وضعك المادي

2021/07/15 | 15:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشتكي العديد من الناس من عدم قدرتهم على الادخار، الأمر الذي يبرز أهمية ترسيخ عادة الادخار وتوفير المال.ولكن الحد من الإنفاق لا يعني بالضرورة البخل أو الحرمان، بل هو ببساطة الاعتدال وتحديد الأولويات.

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