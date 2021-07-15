2021/07/15 | 15:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الخميس، عن القبض على شخص يحمل مواد حارقة داخل مستشفى الفرات الأوسط في الكوفة.وقالت الدائرة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن”منتسبي مستشفى الفرات الأوسط في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال فتى حاول إضرام النار داخل مستشفى الفرات الأوسط في الكوفة المركز الخبري الوطني.

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