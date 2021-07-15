صالح يبحث مع ماكغورك تعزيز العلاقات بين بغداد وواشنطن

2021/07/15 | 15:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح لمبعوث الولايات المتحدة بريت مكغورك، اليوم الخميس، أن أمن العراق وحماية استقراره وسيادته الكاملة “لا غنى عنه في استقرار المنطقة”.وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، إن الأخير “استقبل، اليوم، في قصر بغداد، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد بريت مكغورك والوفد المرافق […]

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